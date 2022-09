Skriniar, pericolo addio a zero. Piano B Inter: “Accordo breve e grossa novità: clausola di…”

Il rinnovo di contratto di Milan Skriniar è la priorità assolute in casa Inter in vista delle prossime settimane: il piano del club nerazzurro

Il rinnovo di contratto di Milan Skriniar è la priorità assolute in casa Inter in vista delle prossime settimane. Dopo la fine del mercato estivo, che ha visto il difensore (attualmente in scadenza di contratto nel 2023) al centro delle attenzioni del Paris Saint-Germain, il club nerazzurro ha tutte le intenzioni di prolungare il rapporto con il centrale slovacco, fra i pilastri della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Per farlo, l'Inter è disposta a tutto o quasi, con un chiaro intento: evitare in tutti i modi di perdere il giocatore a zero. Lo spettro del PSG, infatti, è dietro la porta, e gennaio (quando Skriniar potrebbe firmare con altri club a parametro zero in vista della prossima stagione) non è poi così lontano.

Ecco perché, se non immediatamente durante la prossima sosta nazionali, comunque a stretto giro di posta è previsto il primo incontro tra le parti, in cui la società capirà le reali intenzioni del difensore, che in estate era stato più che lusingato dalla proposta francese, pari a 7,7 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare a nove. Se Skriniar confermasse l'intenzione di restare all'Inter, l'accordo in qualche modo si troverà. Come scrive la Gazzetta dello Sport, però, il percorso non è così scontato e privo di ostacoli come possa sembrare a primo impatto.

Ecco perché i nerazzurri, pur di arrivare a dama, hanno studiato più di un piano: il principale, come noto, prevede il prolungato del contratto di Skriniar fino al 2027 con ingaggio a 6,5 milioni di euro netti a stagione, sulla linea di quanto accaduto a giocatori come Lautaro e Brozovic. Altrimenti, c'è allo studio anche una soluzione-ponte, che prevede un accordo più breve e l'inserimento di una clausola rescissoria di valore pari a quello di mercato:

"Il precedente Brozovic insegna: l’Inter capì subito, al netto di una distanza economica, che la volontà del croato era quella di restare a Milano. Se Skriniar dovesse avere lo stesso approccio, un accordo si troverà. L’Inter per farlo è disposta ad allargare i suoi ragionamenti. Ecco perché è allo studio anche un altro tipo di soluzione. Il piano B prevede (...) una soluzione-ponte, ovvero un rinnovo di durata più breve, uno o al massimo due anni in più di contratto, di fatto rinviando il problema alla prossima estate, scongiurando la prospettiva di perdere il giocatore a zero. Non è da escludere - per quanto i dirigenti nerazzurri non siano convinti fino in fondo - che nell’accordo possa anche essere inserita una clausola rescissoria, con un valore pari a quello di mercato e non sottostimato", si legge sulla rosea.