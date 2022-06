Sky – Skriniar-Scamacca, il PSG ci prova ancora: alti e bassi nelle due trattative

Il PSG insiste per Skriniar e anche per Scamacca . A Skysport è stato sottolineato che ci sono alti e bassi in entrambi le operazioni che la società francese sta portando avanti con l'Inter e con il Sassuolo .

"Le trattative vanno avanti tra alti bassi. 40 mln + bonus l'offerta per l'attaccante da parte dei parigini (la richiesta del Sassuolo è di 50 mln e la prima proposta era stata sui 35 mln + bonus.ndr) e si vuole ancora fare di tutto per strappare all'Inter Milan Skriniar. Ma deve essere alzata l'offerta. Un'offerta più alta non è arrivata e il club nerazzurro non ritiene soddisfacente quella arrivata", ha spiegato Di Marzio sottolineando quindi che la trattativa va avanti.