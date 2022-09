L’Equipe – PSG, assalto a Skriniar a gennaio: il grosso indizio. Inter, rischio addio a zero

Il Paris Saint-Germain non ha affatto alzato bandiera bianca per Milan Skriniar e ha tutte le intenzioni di giocarsi le proprie carte

Marco Macca

Il Paris Saint-Germain non ha affatto alzato bandiera bianca per Milan Skriniar e ha tutte le intenzioni di giocarsi le proprie carte per provare a strappare all'Inter il difensore slovacco, cercato con molta insistenza nell'ultimo mercato estivo e attualmente in scadenza di contratto con i nerazzurri a giugno del 2023. Dopo gli assalti falliti nelle scorse settimane, infatti, Luis Campos, direttore sportivo dei parigini, avrebbe già un piano per l'ex Sampdoria.

Nello specifico, secondo quanto riporta L'Equipe, il PSG avrebbe deciso di non sostituire Presnel Kimpembe, che starà fermo ai box per circa sei settimane. Il club francese non ha alcuna intenzione di ingaggiare un difensore svincolato, ma piuttosto sarebbe pronto ad andare avanti fino a gennaio, quando Milan Skriniar, appunto, sarebbe libero di trattare ed eventualmente firmare con qualsiasi altro club. Questo, ovviamente, nel caso in cui prima non arrivasse la firma sul rinnovo con l'Inter, che ha tutte le intenzioni di prolungare il matrimonio con il proprio difensore.

Lo spettro del Paris Saint-Germain, comunque, resta. E il pericolo che Skriniar voli in Francia a parametro zero non è ancora scongiurato.

(Fonte: L'Equipe)