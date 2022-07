TMW – Inter, Skriniar è rimasto a Milano: previsto contatto con intermediari del PSG

Niente Lugano per Milan Skriniar, che è rimasto a Milano e non ha preso parte alla trasferta dell’Inter. Il difensore si è da poco aggregato alla squadra ad Appiano Gentile e ha lavorato soltanto in palestra, per questo era indisponibile per il match. Secondo quanto riportato da TMW, “il giocatore questo pomeriggio farà con gli intermediari sulla trattativa col PSG: allo stato attuale i vari rilanci del club francese non hanno raggiunto la richiesta di Marotta, che deve però concretizzare una cessione importante dopo aver speso molto per i primi acquisti dell’anno”, si legge. Il portale ha anche una foto di Skriniar in giro per Milano.