PSG e Chelsea non mollano Skriniar e Dumfries? La posizione dell’Inter è chiara

"Inizia oggi una settimana chiave per la questione uscite in casa Inter". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla posizione dell'Inter su Skriniar e Dumfries: "Adesso Marotta, Ausilio e Baccin devono arrivare a una quadra per quanto concerne le cessioni, anche se il famoso obiettivo fissato da Zhang di chiudere il mercato con un saldo attivo di almeno 60 milioni verrà probabilmente raggiunto entro il 30 giugno 2023. Probabilmente, perché l’ombra di un possibile assalto a Skriniar (Psg e Chelsea, servono 70 milioni) e Dumfries (Chelsea, 50) rimane dietro l’angolo, anche se Inzaghi, ma gli stessi dirigenti, non vorrebbero più lasciar partire dei “titolarissimi” a meno di una settimana dall'inizio del campionato", conferma il quotidiano. Imminenti gli addii di Sanchez e Pinamonti mentre Casadei resta in uscita.