Pedullà: “Skriniar-Inter, ora occorre uscire definitivamente da questo equivoco”

Sfumato Gleison Bremer, l’Inter ha un grande obiettivo di mercato ora secondo Alfredo Pedullà: la permanenza di Milan Skriniar. Così il giornalista si è espresso su presente e futuro del difensore slovacco: “L’Inter ha accarezzato per mesi e mesi il sogno di prendere Bremer, è arrivata lunga – anticipata dalla Juve – e sono cose che possono capitare quando serve un’uscita per concretizzare un’entrata. La Juve ha piazzato de Ligt, l’Inter non ha avuto la proposta che invocava dal Paris Saint–Germain per Skriniar e l’epilogo per il difensore brasiliano è andato in rovina. Ora, con tutto il rispetto per le decisioni di chiunque, crediamo che occorra uscire definitivamente dall’equivoco.