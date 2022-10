Skriniar, pronta l’offerta del PSG per gennaio: le cifre. Contromossa Inter

L'edizione odierna de il Giornale fa il punto sulla trattativa tra l'Inter e Skriniar per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023

"L’Inter proporrà all’agente Roberto Sistici il prolungamento fino al 2027 con aumento dello stipendio dagli attuali 3,2 più bonus a 6,5 milioni netti all’anno. Una mossa, quella della dirigenza interista, volta ad allontanare le sirene del PSG. In estate Suning ha detto no all’offerta di 53 milioni più 7 di bonus, ma Galtier continua a ritenere l’ex Samp la prima scelta per la difesa del Paris. Ecco perché il club francese è pronto a un nuovo assalto: sul piatto un salario da 9 milioni a stagione per Skriniar", spiega il quotidiano, assicurando che i francesi arriveranno a proporre 25-30 mln all'Inter a gennaio.