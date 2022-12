Sky – Skriniar tra offerta definitiva Inter, avances del PSG e Premier: lo scenario

Il futuro di Milan Skriniar. L’Inter ha fatto la sua offerta definitiva per rinnovare il contratto del difensore: ecco la situazione

Il futuro di Milan Skriniar . L’Inter ha fatto la sua offerta definitiva per rinnovare il contratto del difensore, ma per il momento l’ex Sampdoria prende tempo. Ecco quanto evidenziato da Sky Sport sul centrale.

“Skriniar, la trattativa è aperta da tempo. I dirigenti hanno provato a chiuderlo prima dei Mondiali, il difensore all’ultima e definitiva offerta di 6 milioni più bonus non ha ancora risposto. Andando in scadenza, ci sono le avances del PSG che garantisce 9 milioni, ma anche dalla Premier League. Questa è la situazione, è ancora tutto aperto, non è facile”, le parole di Matteo Barzaghi.