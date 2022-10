Skriniar, l’Inter ha scoperto le sue carte: la proposta del club. A gennaio…

L'Inter sta per iniziare a lavorare con forza al rinnovo del contratto di Milan Skriniar. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana, senza partite in programma martedì o mercoledì, Marotta e Ausilio incontreranno Roberto Sistici, l'agente del difensore slovacco. "Da tempo il club di viale della Liberazione ha scoperto le sue carte: dopo aver detto no all'offerta da 70 milioni del Psg, intende rinnovare l'accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. E vuole farlo entro fine anno. L'opzione di cederlo proprio ai parigini durante la finestra di mercato invernale, al momento, non è considerata una priorità perché vorrebbe dire indebolire significativamente la squadra".