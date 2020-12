Stampa Uk – Skriniar piace al Liverpool? Magari sì. Ma la cosa più probabile…

Nei giorni scorsi si è parlato di Skriniar come di un’opzione per il Liverpool. Dalla città del Regno Unito i media parlano di queste voci e spiegano che in realtà il club inglese avrebbe deciso di non muoversi per il giocatore: “Costa troppo”, sostiene il Liverpool Echo. “In tutta onestà è altamente improbabile che la società avrebbe speso 60 mln per un difensore a gennaio. Potrebbe anche essere tra le idee prese in considerazione ma sembra più probabile in questa fase che i Reds continueranno a giocare con i difensori che hanno, almeno fino all’estate”.

(Fonte: liverpoolecho.co.uk)