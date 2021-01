Skriniar al Liverpool? La verità sull’addio immediato: “Klopp ha saputo dall’Inter…”

In questi giorni, vi abbiamo riportato l’interesse del Liverpool nei confronti di Milan Skriniar. Il club inglese, impegnato a cercare un rinforzo in difesa anche e soprattutto a casa dell’infortunio di Virgil van Dijk, apprezza molto il centrale dell’Inter.

Si è parlato di un’offerta imminente in arrivo dall’Inghilterra per volere di Jurgen Klopp, ma su questo fronte non arrivano conferme di un certo spessore. Anzi, dall’Inter hanno fatto sapere che l’intenzione chiara è quella di tenere Skriniar, almeno fino alla prossima estate:

“Dal fronte inglese, non arrivano conferme reali su un’offerta imminente del Liverpool. Il motivo? Il manager Jurgen Klopp e la struttura societaria sanno che non basterebbero 50 milioni di euro per prendere Skriniar a gennaio, dunque un acquisto troppo costoso per i Reds. Il gradimento per Skriniar c’è, ma a questi costi non si fa nulla e l’Inter non fa sconti da 40/45 milioni per il suo difensore. Anzi, vuole tenerlo con sé fino all’estate. Maxi offerte permettendo, ma ad oggi all’orizzonte non ce ne sono“, si legge su calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)