Inter, messaggio chiaro al PSG: “A meno di 70mln Skriniar non si vende”. Adesso è stallo

"L’Inter aspetterebbe per oggi una risposta dei dirigenti parigini, dopo l’incontro milanese di venerdì scorso. Ma non è così scontato che accada. La settimana passata, pur accettando di discutere anche su numeri più bassi rispetto agli 80 milioni richiesti inizialmente, quindi attorno ai 70 (bonus compresi), l’Inter ha messo in chiaro che non scenderà oltre e che, nel caso, Skriniar non si muoverà. Perché la sua cessione dovrà portare un chiaro vantaggio al bilancio. Altrimenti non sarà fatto un tale sacrificio tecnico. Detto con tutto il rispetto per Bremer... La sensazione è che la trattativa stia attraversando una fase di stallo, in cui le parti stanno provando a forzare la mano. Difficile comunque credere che il club francese, dopo aver identificato lo slovacco come principale rinforzo per la difesa, cambi obiettivo".