Skriniar, Inzaghi fa muro: “Milan imprescindibile per un’Inter competitiva”

Simone Inzaghi fa muro. L'allenatore dell'Inter ritiene imprescindibile, per una squadra competitiva su tutti i fronti, la permanenza di Milan Skriniar. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Inzaghi fa muro, dunque. Perché a questo punto ritiene Skriniar fondamentale per restare competitivi al vertice. Peraltro, va anche considerato il fattore tempo. C’è ancora oltre un mese di mercato davanti, è vero. Ma il campionato 2022-23 inizia prima del solito e il calendario è subito compresso. Ergo: meno si sperimenta, meglio è. Senza considerare che i giorni cha passano sono un ostacolo per chiunque, anche per l’eventuale sostituto da andare a trovare".