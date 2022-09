L’Inter chiude la porta per Skriniar: Zhang dice no ai 65 mln del PSG. Ora il rinnovo

Steven Zhang dice no. Questa volta è un rifiuto che fa sorridere i tifosi dell’Inter: no a 65 milioni del PSG per Milan Skriniar

Steven Zhang dice no. Questa volta è un rifiuto che fa sorridere i tifosi dell’Inter: il presidente - svela oggi Tuttosport - ha respinto la nuova offerta presentata martedì dal PSG per Milan Skriniar. 65 milioni sul tavolo, ma Zhang “l’ha respinta al mittente in nome della promessa fatta a Simone Inzaghi e ai responsabili dell’area tecnica. A Parigi però non sembrano essersi arresi e anche per questo motivo, in serata è trapelata dall’Inter la chiara volontà di non aprire trattative last-minute per il centrale: quindi, a meno di un ribaltone orchestrato dai piani alti di Suning a Nanchino (difficile) Skriniar resterà a Milano”.