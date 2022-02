Inter, Skriniar vuole il rinnovo: “Possibile ricompensa nel contratto”

Milan Skriniar vuole restare all’Inter. In scadenza al 30 giugno 2023, il pilastro difensivo dei nerazzurri ha intenzione di rimanere a Milano

“Milan Skriniar ha dato mandato al suo entourage per provare a raggiungere un accordo per estendere il contratto fino al 2025, con la possibilità di vedere ricompensata la sua fedeltà. L'attuale ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione dovrebbe essere ulteriormente migliorata, per avvicinarsi maggiormente ai parametri adottati per gli altri punti di riferimento della rosa nerazzurra. Con Bastoni già blindato fino al 2024 e le mosse anticipate in vista dell'estate che verrà, tra le certezze da cui l'Inter di Simone Inzaghi c'è anche quella di un reparto difensivo di assoluta affidabilità, il migliore nella stagione dell'ultimo scudetto e secondo solo a quello del Napoli nel campionato in corso”, si legge.