SM – Il PSG prepara il rilancio definitivo per Skriniar: le cifre. Per Milan super ingaggio

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, entro martedì arriverà l'ultima offerta, definitiva, del PSG per Milan Skriniar. Si tratta di 67/68 mln di euro più bonus senza contropartite, una cifra vicina alla richiesta dell'Inter.

Per Skriniar è pronto un super contratto, di quattro anni con opzione sul quinto, a 7,5 mln più bonus, alcuni facili e alcuni più complicati. In caso di vittoria di Champions, ad esempio, Skriniar arriverebbe a guadagnare 9 mln di euro. In caso di addio di Skriniar, l'Inter si fionderebbe su Bremer che aspetta solo i nerazzurri, nonostante il tentativo della Juventus. Qualora dovesse partire anche de Vrij, all'Inter può arrivare anche Milenkovic.