In Francia – Gualtier pronto a modulo a tre per fare posto subito a Skriniar

La trattativa per lo slovacco non è ancora chiusa ma in Francia già si chiedono come giocherà il nuovo allenatore con lui in squadra

Eva A. Provenzano

In Francia si interrogano sul futuro del PSG. In particolare si soffermano sulla difesa, su come giocherà Gualtier - a breve nuovo allenatore del club parigino - che di solito impiega il 4-4-2, deciderà di impostare la squadra. Pare, dicono così i siti francesi, che sia disposto a cambiare il suo modulo e passare ad un sistema a tre in difesa. Questo per agevolare Skriniar. Il che significa che i francesi vogliono fortemente il giocatore dell'Inter e sono pronti addirittura a lavorare su un modulo che gli permetta di adattarsi prima possibile alla nuova situazione.

Il giocatore nerazzurro resta una priorità di mercato per il PSG e il suo profilo porta ad una riflessione sui tre centrali dietro. Il suo arrivo sarebbe costoso quindi difficilmente - si legge in Francia - se arrivasse non giocherebbe da titolare. Per questo acquista quote il trio dietro composto da Kimpembe-Marquinhos-Skriniar e c'è tanta curiosità quindi sulle linee guida che verranno date alla squadra alla ripresa, il 4 luglio, quando comincerà il ritiro.

(Fonte: culturepsg.com)