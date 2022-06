TS su Skriniar: “Il PSG fa tremendamente sul serio. Inter, due nomi per sostituirlo”

"Il Paris Saint-Germain fa tremendamente sul serio per Milan Skriniar. È il centrale slovacco il primo obiettivo del dt Campos per la difesa, da qui l’idea di offrire al giocatore 6 milioni a stagione, vale a dire il doppio di quanto gli viene garantito dall’Inter". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle operazioni di mercato che riguardano la difesa dell'Inter. Skriniar ha un contratto sino al 2023 ma l'Inter deve il 15% della rivendita alla Sampdoria e anche per questo motivo la richiesta iniziale di 70 mln è stata giudicata troppo alta dai francesi.