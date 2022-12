Repubblica – Skriniar, il PSG offre 8 milioni più bonus: la posizione Inter

Il PSG non molla Milan Skriniar , anzi. Il club francese dopo averci provato la scorsa estate sta ora tentando il difensore, in scadenza con l'Inter al 30 giugno 2023. Ecco quanto svelato da La Repubblica.

“Al termine della stagione il centrale può lasciare l’Inter a parametro zero, con il Psg sempre pronto a esaudire le richieste economiche del suo entourage. Il club parigino ha già presentato un’offerta di 8 milioni di euro più bonus come ingaggio netto. L’Inter, vista la situazione finanziaria, non può spingersi oltre i 6 milioni, più bonus, e non aspetterà all’infinito la risposta dello slovacco, chiamato entro la metà di gennaio a dare una risposta a Marotta. Che nonostante l’offerta mostre da parte del Psg resta fiducioso sul rinnovo del classe 1995: sarebbe una vera e propria scelta di cuore”, si legge.