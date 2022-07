Skriniar-PSG: rilancio in arrivo, si chiude a breve. Inter, poi 2 colpi in difesa

Il club nerazzurro è sempre più vicino all'addio dello slovacco: già pronto il piano per sostituirlo con due innesti

L'addio di Milan Skriniar si avvicina. Tra normali tatticismi e grandi manovre diplomatiche, lo slovacco è destinato a lasciare l'Inter. Una separazione che arriverà nei prossimi giorni e che è stata solo ritardata a causa dei profondi cambiamenti in casa PSG e i nuovi equilibri interni tra il ds Henrique Antero e il nuovo consulente per gli acquisti, Luis Campos.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l'Inter aspetta il rilancio definitivo dalle parti dei 70 milioni già in questo weekend, al massimo all’inizio della prossima settimana.

Perfezionata la cessione di Skriniar, la dirigenza nerazzurra si muoverà non per uno ma per ben due difensori: