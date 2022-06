SM – Skriniar, l’Inter punta al rinnovo. Risposta Dybala entro domenica. E Lukaku…

L'Inter sogna un attacco con Dybala, Lautaro Martinez e Lukaku. A riportarlo è anche Sport Mediaset che conferma come Inzaghi sia un fervido sostenitore del ritorno di Lukaku in nerazzurro, anche se c'è da convincere il Chelsea a lasciar partire in prestito l'attaccante olandese. Ai Blues piacciono sia De Vrij che Dumfries, pedine che potrebbero risultare determinanti nell'affare. Ci sono anche novità sul fronte Dybala: l'offerta dell'Inter è nota, c'è da limare qualche dettaglio in merito alle commissioni all'agente ma si attende una risposta della Joya entro domenica.