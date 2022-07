Cds su Skriniar: “Opzione rischiosa ma non è sicuro che l’Inter lo venda ora”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter aspetta un rilancio del PSG per Skriniar ma i francesi, almeno per il momento, non hanno fretta.

"Ecco perché da via della Liberazione non escludono di cedere adesso (con la recompra) sia Pinamonti sia Pirola e poi vendere un big a gennaio o entro il prossimo 30 giugno per chiudere la finestra di mercato 2022-23 con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni. Si tratta di una soluzione “rischiosa”, ma dettata dalla volontà di non deprezzare Skriniar", racconta il quotidiano che esclude la partenza, contemporanea, di Skriniar e De Vrij e che conferma, invece, come Bremer sia in pole.