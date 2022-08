Sky – Rilancio PSG per Skriniar ma l’Inter resiste: avviati i contatti per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi c'è stato un incontro tra Inter e PSG per Skriniar

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi c'è stato un incontro tra Inter e PSG per Skriniar. Il club francese ha rilanciato - si parla di 50 mln di euro più bonus - ma l'Inter non ha intenzione di cedere il difensore, tanto che ha iniziato i dialoghi con l'entourage per il rinnovo di contratto allo slovacco.