Rinnovo Skriniar, GdS: “Ecco cosa filtra lato giocatore. E sa per certo che l’Inter…”

"In questo discorso va capito a fondo anche il pensiero di Skriniar. Che non accetta soluzioni a tempo, questo è già filtrato. E che, al di là di quel sarà il futuro, non sarebbe entusiasta di cambiare maglia a stagione in corso. Ma è anche lui cosciente di una situazione non semplice. E sa per certo che l’Inter non arriverà mai a garantirgli nove milioni di stipendio offerti dal Psg, tra parte fissa (7,7 milioni) e bonus. Di sicuro il clima di incertezza non aiuta la squadra, questo è un punto fermo. Perché i giocatori avvertono una sensazione di instabilità, non si può negare. Allo stesso tempo, la società nei prossimi giorni sarà molto chiara con tutti i protagonisti dello spogliatoio. Il rischio più grande, in situazioni simili, è che il tutto si trasformi in alibi per la squadra, passaggio che la dirigenza nerazzurra vuole assolutamente evitare, perché aggiungerebbe benzina a una situazione già non semplice".