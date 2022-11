Inter-Skriniar, rinnovo a un passo: cifre, dettagli e l’ultimo step nella trattativa

L'ottimismo di Marotta

E in serata l’a.d. Marotta ha confermato l’ottimismo degli ultimi tempi, pur sapendo che prima di fine mese sarà impossibile arrivare alla tanto attesa firma sul rinnovo di Skriniar: «Abbiamo grande rispetto per Milan, sappiamo di avere a che fare con un professionista dal valore enorme — ha detto a margine della presentazione del libro Le nuove guerre del calcio di Marco Bellinazzo —. Come lui, abbiamo tanti giocatori in scadenza di contratto e siamo certi che tutti meriterebbero di rimanere in nerazzurro. Le logiche del mercato, tuttavia, non ci consentono di procedere in quella direzione. Con Skriniar, invece, c’è un discorso avviato da tempo: sono ottimista». Insomma, la tavola è apparecchiata. Almeno per Skriniar. Altri, già a gennaio, potranno cercasi una nuova avventura”, si legge sulla rosea.