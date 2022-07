Inter, Skriniar sacrificabile e Bastoni no: ecco i veri motivi dietro la scelta

I veri motivi dietro la scelta dell’Inter sul sacrificio eccellente di questa estate. Perché Milan Skriniar sì e Alessandro Bastoni no?

I veri motivi dietro la scelta dell’Inter sul sacrificio eccellente di questa estate . Perché Milan Skriniar sì e Alessandro Bastoni no? A far chiarezza sulla decisione del club nerazzurro e di Simone Inzaghi è Calciomercato.com.

“Bastoni a maggio ero uno dei giocatori ad avere più mercato, il suo nome era finito sul taccuino di Chelsea, Tottenham e Paris Saint-Germain, ma dopo un confronto tra area tecnica e squadra mercato si è deciso di toglierlo dalla lista dei partenti. E di fare cassa con uno dei due compagni di reparto, de Vrij e Skriniar. Una scelta che ha motivazioni anagrafiche (è un classe 1999, il più giovane del pacchetto difensivo) e tecniche, Bastoni ha dalla sua la duttilità (può giocare centro-sinistra oi centrale in uno schieramento a tre) e la qualità in fase di costruzione. Per Inzaghi, insomma, è insostituibile, un messaggio che ha fatto arrivare chiaramente alla proprietà”, si legge.