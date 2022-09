Skriniar, ieri Al Khelaifi ha chiamato Zhang: niente da fare. Subito incontro per rinnovo

Alla fine, Milan Skriniar è rimasto all’Inter. Ma il PSG ci ha provato davvero fino all’ultimo per il difensore centrale nerazzurro. Ne parla così oggi La Stampa, che svela interessanti dettagli sulla situazione: “È stata martellante fino all’ultimo l’insistenza del club francese. Una strategia difficile da capire perché ormai mancavano i tempi tecnici per completare un’operazione così significativa. Ieri ci ha provato direttamente il proprietario Nasser Al-Khelaifi con un’altra telefonata a Zhang, pur essendo chiaro da giorni che l’Inter considerava lo slovacco incedibile. La sensazione è che il dirigente abbia alimentato questo clima per spingere Skriniar a non prolungare il contratto in scadenza a giugno 2023, in modo da poterlo prendere a parametro zero tra nove mesi.