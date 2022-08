PSG-Skriniar, ultima parola a Zhang: “All’Inter è venuto un sospetto dopo aver notato…”

La mail firmata dal Paris Saint-Germain con un'offerta per Milan Skriniar non è ancora arrivata, ma in casa Inter tutti se l'aspettano prima della fine del mercato. Anche perché, scrive la Gazzetta dello Sport, il via vai di agenti e intermediari ha fatto venire il sospetto ai dirigenti nerazzurri che la questione non sia affatto finita:

"Zhang non sarà chiamato alla decisione adesso perché l’assalto parigino non è ancora arrivato nella sostanza. Anzi, non è nemmeno stato calendarizzato: da quando al timone c’è l’ex d.s. del Real Madrid Luis Campos, il Psg ha cambiato strategia. Conosce l’arte della pazienza e del risparmio. Volteggia sui cieli di Europa come un avvoltoio in attesa di calare in picchiata quando il venditore è in difficoltà. Attenzione, non c’è certezza che questo accada ma, incrociando i segnali in arrivo dalla Francia e notando il dimenarsi di agenti e intermediari, il sospetto in Viale della Liberazione è venuto. Magari non succederà nell’immediato, ma neanche negli ultimissimi giorni di agosto".