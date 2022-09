Inter, Skriniar parte? Il sostituto può arrivare già a gennaio: “Contatti avviati in estate”

Il futuro di Milan Skriniar spaventa i tifosi dell'Inter , preoccupati dal veder andar via uno dei giocatori più rappresentativi dell'ultimo decennio nerazzurro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in caso di mancato accordo sul rinnovo e di partenza del calciatore a gennaio, il sostituto potrebbe arrivare dalla Premier League. Si tratta di Trevoh Chalobah, difensore già seguito con insistenza in estate:

"Trevoh Chalobah potrebbe lasciare il Chelsea già a gennaio, dopo che i Blues hanno voluto trattenerlo a tutti i costi nell'ultima sessione di mercato. Il difensore inglese originario della Sierra Leone però vuole giocare di più: finora è sceso in campo soltanto una volta in Premier League. Piace alla Roma, ma anche all’Inter che già aveva parlato a lungo sia con il Chelsea che con i suoi rappresentanti nel corso dell’ultima sessione di calciomercato estiva. Per il difensore classe '99, a gennaio, potrebbero aprirsi le porte della Serie A in prestito con diritto di riscatto. E l’Inter ci pensa in caso di addio di Skriniar".