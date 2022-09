Biasin: “L’Inter sarà venduta, ci lavorano 2 advisor. Quello che so è che un mese fa Suning…”

"Bilancio? Il rosso resta enorme, ma è evidente che ci sia un miglioramento, dovuto anche alle plusvalenze. Suning, per mettere un po' a posto le cose, ha detto: 'Ci penso io', immettendo del denaro che presumibilmente arriva dal prestito di Oaktree. Il tentativo è quello di dare normalità a una situazione complicata in attesa di un probabile passaggio di consegne. Bisogna semplicemente capire se si tratta di una questione di domani, di dopodomani o di dopodomani ancora. Il prestito di Oaktree era stato toccato solo parzialmente, ora Zhang ha attinto da quei soldi. L'orizzonte è cambiato un mese fa: rispetto a prima, quando la proprietà cercava qualcuno che potesse dare una mano, ora la proprietà cerca qualcuno a cui vendere la maggioranza, tramite due advisor. Sappiamo tutti che non si può andare avanti così, sicuramente bisogna cambiare. 1,2 miliardi, anche compresi i debiti, è comunque una cifra importante, ma ci sono due advisor che stanno cercando dei compratori. So che a monte c'è la volontà di vendere. L'importante è che nel frattempo non si metta da parte il campo".