Sky – L’Inter non vende Skriniar a gennaio: rinnovo o addio a zero a giugno. C’è la data limite

E' ancora tutto da definire il futuro di Milan Skriniar, in scadenza di contratto con l'Inter a giugno. La strategia del club nerazzurro, secondo quanto riferisce Sky Sport, è molto chiara. L'intenzione, infatti, è non vendere il calciatore a gennaio, anche in caso di risposta negativa all'offerta di rinnovo formulata dai dirigenti interisti, pari a 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Questo, ovviamente, anche a rischio di perdere il giocatore a parametro zero. L'Inter non ha dato ultimatum a Skriniar o date limite, ma è chiaro, riporta Sky, che in caso di mancata risposta entro la fine del mercato di gennaio (il 31 gennaio) il club considererà quest'ultima negativa e, di conseguenza, inizierà a valutare concretamente le alternative. La speranza di arrivare a una conclusione positiva c'è, ma di certo, man mano che passa il tempo, il rinnovo diventa sempre più complicato. Su Skriniar c'è sì l'interesse del Paris Saint-Germain, ma non è affatto escluso che ci proveranno anche le big di Premier League.