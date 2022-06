Skriniar, futuro da bandiera? A differenza di altri ha dimostrato vero attaccamento all’Inter

Chissà se Milan Skriniar diventerà davvero una bandiera dell'Inter. Di certo, i tifosi nerazzurri ci sperano

"In ultimo, ma non per forza in ordine d'importanza, c'è anche l'attaccamento per la maglia. Vero che quello nerazzurro è un gruppo 'sano', unito, che ha remato nella stessa direzione. Però poi c'è chi lo dimostra a 360°, soffrendo dopo ogni sconfitta come se fosse una pugnalata (vedere atteggiamento in campo e post sui social di Skriniar) e accettando di guadagnare mezzo milione in meno per amore della maglia e chi invece certe cose non le fa".