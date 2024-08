Sono giorni di attesa a Roma . All'ombra dell'Olimpico infatti si attende la decisione definitiva di Paulo Dybala dopo l'offerta dell' Al-Qadsiah . Al giocatore andrebbero 75 milioni di euro in tre anni . Gli arabi invece verserebbero come indennizzo nelle casse della società giallorossa circa 3 milioni, con dei possibili bonus per arrivare a 5/6 milioni. Intanto, il club giallorosso non ha ancora ricevuto offerte ufficiali né comunicazioni da parte del giocatore.

Se le parti dovessero accettare queste offerte, allora l'operazione potrebbe chiudersi. Altrimenti, se dovessero essere giudicate non sufficienti o semplicemente non verranno accettate per volontà la trattativa salterà, con Paulo Dybala che resterebbe alla Roma. Nessuno si è avvicinato alla clausola in questo periodo, nonostante un desiderio del giocatore fosse quella di giocare in una squadra di Premier che facesse la Champions League.