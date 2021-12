Sky – Inter concentrata sui rinnovi: occhi sui parametri zero, Onana e Ginter…

Il punto della situazione e la strategia dell'Inter a pochi giorni dall'apertura della finestra invernale di calciomercato

Pochi giorni è la finestra invernale di calciomercato 2021/2022 aprirà ufficialmente i battenti. Il 3 gennaio prenderà il via la sessione di mercato, con le squadre che avranno la possibile di intervenire sul mercato per ritoccare le rose. Sky Sport fa il punto della situazione in casa Inter:

"A meno di colpi di scena, di occasioni clamorose o di infortuni, i nerazzurri sono concentrati sui rinnovi, in particolare a quello di Brozovic. La dirigenza tiene d’occhio il mercato dei parametri zero per giugno: con Onana è molto avanti e sta lavorando su Ginter, difensore del Borussia Monchengladbach, che ieri ha annunciato il suo addio al club tedesco. Non è un’operazione semplice, molte squadre su di lui".