Sky / Inter-Gosens, i dettagli dell’intesa con l’Atalanta: prestito di 18 mesi, sul riscatto…

Le ultime novità sulle trattative dei nerazzurri a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale del mercato

Emergono nuovi dettagli sulla trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per Robin Gosens per il trasferimento del tedesco alla corte di Simone Inzaghi. Il laterale domani mattina sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto fino al 30 giugno 2026.

Sky Sport rivela nuovi dettagli sull'accordo tra i due club per il passaggio di Gosens. La durata del prestito sarà di 18 mesi; poi scatterà l'obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro più 3 di bonus e sarà legato al primo evento di gennaio 2023, ovvero al primo punto conquistato dall'Inter o alla prima presenza. I bonus saranno legati a tre ordini: le presenze di Gosens, le presenze del calciatore in Champions League e le vittorie dell'Inter.