Sky – Inter, Nizza su Casadei: pronta offerta superiore al Chelsea. Skriniar…

Negli studi di Sky Sport, Luca Marchetti, giornalista di mercato, ha aggiornato così sulla situazione in casa Inter: "L'Inter è in una situazione di stasi ed è la situazione preferita da Inzaghi e dai dirigenti dell'area sportiva. Non è arrivata l'offerta che volevano per Skriniar e il club ha ritenuto opportuno toglierlo dal mercato. L'Inter si sente tranquilla anche perché c'è la convinzione che il giocatore rinnoverà l'1 settembre. Su Casadei, invece, c'è anche il Chelsea oltre al Nizza: i francesi sarebbero pronti a fare un'offerta superiore".