Sky Sports, piovono conferme su Gosens: ecco quando si chiude. L’Inter batte la concorrenza

Le ultime sulla trattativa per portare Robin Gosens a Milano

Arrivano conferme anche da Sky Sports in merito alla trattativa caldissima in casa Inter per Robin Gosens. Come riportato dal giornalista Plettenberg, l'Atalanta ha fatto una richiesta di 22 milioni di euro +3, mentre l'Inter ne avrebbe offerti 20+2. La chiusura definitiva dell'accordo è attesa nella giornata di oggi. La formula è il prestito con obbligo di riscatto (in estate). Gosens avrà un contratto fino al 2026 e uno stipendio che si aggirerà intorno ai 3 milioni di euro all'anno. Il New Castle è definitivamente fuori dalla gara, l'Inter ha sbaragliato la concorrenza.