Sky – Gosens-Inter, operazione da 25 mln + bonus. Tutto pronto per le visite

Conferme arrivano dal canale satellitare sulle cifre della trattativa chiusa con l'Atalanta

A Skysport arrivano i dettagli sull'affare Gosens e ci sono conferme sulle cifre dell'operazione. Mancano solo le visite mediche, poi il tedesco sarà un giocatore dell'Inter anche se servirà qualche settimana per vederlo in campo. Il calciatore si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto: prestito da 3 mln, 22 il riscatto e sono stati inseriti nel contratto anche i bonus legati al rendimento individuale e di squadra. Per lui 2.5 mln di euro a stagione + bonus: la società nerazzurra ha anticipato i tempi del suo arrivo anche perché non ha ancora l'accordo con Perisic per il rinnovo.