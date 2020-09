C.t. Slovacchia: “Skriniar? Ecco cosa mi ha detto. Penso rimarrà all’Inter perché…”

Sono giorni importanti per il futuro di Milan Skriniar. Per José Mourinho è l’obiettivo numero uno e nelle prossime il Tottenham potrebbe presentare un’offerta ufficiale all’Inter. Il c.t. della Slovacchia, Pavel Hapal, in conferenza stampa ha rivelato di aver parlato con il giocatore negli ultimi giorni: “Quanto a Milan Skriniar, mi ha detto che l’allenatore (Antonio Conte, ndr) non ha comunicato molto con lui ultimamente. Penso che rimarrà lì, o potrebbe succedere qualcosa e andare via. Ma le informazioni che Skriniar ha dal club, è che lui fa parte del progetto dell’Inter e che dovrebbe rimanere dopo la partenza di un loro difensore (Godin, ndr). Tuttavia non ha ancora avuto spazio, ma lui è pronto, si allena, quindi secondo me non ci saranno grossi problemi“.

(Sport Aktuality)