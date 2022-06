SM – Dybala-Inter, fissata la deadline. “Difficile che si vada oltre…”

Manca poco all'ufficialità di Lukaku ma in casa Inter tiene banco la questione Dybala. L'argentino resta un obiettivo concreto ma l'affare è in stand-by. L'Inter, infatti, deve prima cedere e liberarsi degli ingaggi di Vidal e Sanchez. "La prima condizione necessaria è l'addio di Sanchez: se per Vidal c'è un accordo una buonuscita già pattuita, per Alexis la situazione è più complicata, ecco perché Marotta ha in agenda un summit con Fernando Felicevich, il procuratore dei due cileni, per trovare una via d'uscita che soddisfi entrambe le parti. Solo poi, al netto del fatto che successivamente andrà valutata la separazione anche con Dzeko o Correa, l'Inter potrà affondare il colpo per la Joya", spiega infatti Sport Mediaset che fissa anche una deadline: "La tempistica? Una settimana ancora, difficile si vada oltre", prima che Dybala possa anche pensare ad altre soluzioni.