SM – Messi-Inter, che suggestione. Se c’è un momento possibile è questo

Tempo di coronavirus e di suggestioni gigantesche. Come quella che porterebbe Messi all’Inter. Moratti ha messo la pulce nell’orecchio e c’è chi ci ha creduto più di altri. C’è già chi pensa al duello con Ronaldo in Italia. In Argentina dicono che si potrebbe fare.

Secondo TNT, Suning starebbe pensando alla Pulce. E di queste voci hanno parlato anche a SportMediaset. Il suo ingaggio di sessanta mln lordi con il decreto rientro capitali scenderebbe a 45 con gli sponsor nerazzurro che potrebbero dare una mano alla società come era successo nel 1997 con il Fenomeno. Ci sarebbero più possibilità se l’attaccante decidesse di usufruire della clausola per liberarsi a fine stagione. Una eventualità che si potrebbe verificare se si considera che in questo momento i rapporti tra il giocatore e il presidente del Barça sono nulli.

(Fonte: SM)