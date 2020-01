SM – Promozione totale per il mercato dell’Inter, voto 8,5. Eriksen top, Young e Moses…

Si è concluso da poche ore il calciomercato di gennaio 2020. Una campagna rafforzamenti di livello per l’Inter che ha definito gli arrivi di Young, Moses e soprattutto Christian Eriksen. Tre colpi che sicuramente impreziosiscono la rosa allenata da Conte. Secondo Sport Mediaset, è un mercato da 8.5:

“Basterebbe il colpo Eriksen per una promozione totale del mercato interista. Il danese è a tutti gli effetti un top player che è stato preso nel momento giusto e nel modo giusto, pur comportando un sacrificio economico considerevole. Le prime indicazioni dicono che che Young, alla faccia dell’età, è un innesto di valore tecnico elevato. Qualche buona indicazione è arrivata per ora da Moses, forse per essere da 9 il mercato nerazzurro aveva bisogno di un vice-Lukaku che Conte aveva chiesto fin dall’inizio”.