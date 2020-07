Il Giorno: “Al di là delle smentite, c’è qualcosa che può supportare il sogno Messi all’Inter”

Lionel Messi all’Inter? Piovono inevitabilmente smentite, sia dal club nerazzurro, che dall’entourage del giocatore. Ma l’ipotesi non è del tutto da scartare, secondo Il Giorno, che dà due motivazioni per non dare tutto per chiuso: “Qualcosa al di là delle smentite e delle prudenze del caso potrebbe supportare i sogni dei tifosi nerazzurri. Primo: le difficoltà economiche e la crisi tecnica di questa stagione del Barcellona, che potrebbero indurre il club ad un clamoroso cambio di rotta. Secondo: la volontà dell’Inter di fare un salto importante anche a livello di entertainment e di merchandising, sul modello Juve già seguito per esempio con i progetti Conte e Marotta. La legge sui trasferimenti di lavoratori dall’estero crea qualche ulteriore premessa favorevole: insomma, è qualcosa di più di un sogno”.