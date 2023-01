Il Monchengladbach chiude al Bayern per Sommer, Romano: “Resta nel mirino Inter”

"Non lasceremo andare Sommer. Abbiamo anche informato il Bayern di questa scelta", ha informato il Gladbach. L'Inter c'è per giugno

Il direttore sportivo del 'Gladbach, Roland Virkus, ha parlato al Rheinischen Post di Yann Sommer proprio oggi. "Non lasceremo andare Sommer. Abbiamo anche informato il Bayern di questa scelta”, ha dichiarato.

Come riportato da Fabrizio Romano, esperto di mercato, il Bayern ha ora nel mirino Alex Nübel del Monaco. Sommer invece resta un obiettivo dell’Inter per giugno, quando potrà muoversi a parametro zero.