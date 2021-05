Mercato, da Roma: “Spalletti al Napoli, nello staff anche un altro ex Inter”

Sono sempre più insistenti le voci che vedono Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli la prossima stagione

Sono sempre più insistenti le voci che vedono Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli la prossima stagione. L'ex allenatore dell'Inter, ancora sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno, è infatti il primo nome sulla lista di De Laurentiis in sostituzione del partente Gattuso.

Con lui, secondo quanto riporta romanews.eu, potrebbe far coppia David Pizarro, ex centrocampista di Roma e Inter, che attualmente sta frequentando il corso Uefa B/A di Coverciano che prepara gli allenatori del futuro. Il cileno, dunque, potrebbe far parte del prossimo staff del tecnico di Certaldo.