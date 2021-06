Retroscena Spinazzola: i veri motivi per cui l’Inter bloccò l’affare con la Roma

Perché l'affare tra Inter e Roma non andò in porto nonostante l'esterno fosse già a Milano per le visite mediche

Un interessante retroscena di mercato sull'Inter e Leonardo Spinazzola. Lo ha svelato Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Spinazzola-Politano era uno scambio già definito tra Inter e Roma. In tanti si staranno mangiando le mani, la Juve stessa che lo ha dato alla Roma in cambio di Pellegrini. Quando l’Inter non lo prese, ci fu una grande gestione morale del ragazzo. Si è lasciato tutto addosso ed è ripartito, l’Inter lo aveva scaricato, ero con lui in alcuni momenti. Non sapeva il perché, non capiva, aveva sempre giocato sia prima che dopo. Non lo presero per motivi fisici e per la formula del trasferimento, la Roma disse di no. Era nato tutto dalle visite mediche, a livello naturale, una gamba leggermente più corta dell’altra, ma in tanti è così”.