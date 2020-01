Sky – Spinazzola non ha fatto test stamattina. L’affare con l’Inter salterà se…

La trattativa per lo scambio tra Inter e Roma che dovrebbe portare Matteo Politano in giallorosso e Leonardo Spinazzola in nerazzurro è in stand by. Lo riporta gianlucadimarzio.com, secondo cui l’ex esterno della Juventus non avrebbe svolto questa mattina i test fisici richiesti dall’Inter nelle scorse ore ad Appiano. Le due società sarebbero in contatto continuo per provare a trovare una soluzione.

Da parte della Roma non c’è alcuna volontà di cambiare gli accordi, che prevedevano un trasferimento per entrambi i calciatori a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Se cambieranno le basi della trattativa, allora l’affare tra i due club potrebbe davvero saltare.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)