Sportitalia: “Inter, Joao Mario piace al siviglia per il post-Banega. Ma interessa anche a…”

L’Inter lavora per rinforzare l’organico e renderlo ancora più competitivo per la prossima stagione con l’obiettivo di rialzare finalmente un trofeo. Il club nerazzurro ha però anche diverse cessioni a cui pensare, una su tutte quella di Joao Mario. Che, secondo quanto riporta Sportitalia, avrebbe diverse richieste in giro per l’Europa: “Joao Mario piace al Siviglia. Sondaggio degli andalusi per il post Banega. Il portoghese interessa anche al Valencia e da qualche club di Bundesliga”, riporta l’emittente.