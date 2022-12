La Stampa – Il Torino cerca rinforzi a centrocampo: il preferito è Gagliardini

Roberto Gagliardini è destinato a lasciare l'Inter. L'ex centrocampista dell'Atalanta, in scadenza di contratto a giugno, non rinnoverà ma potrebbe anche anticipare il suo addio a gennaio. La Stampa, infatti, riporta come il classe '94 sia il primo obiettivo per il centrocampo del Torino:

"I granata, che hanno chiesto informazioni alla Fiorentina per Zurkowski, puntano anche al colpo grosso: sono tre i nomi in agenda, uno diverso dall’altro. Gagliardini anche per esperienza è il preferito, ma va in scadenza a giugno e non sarà semplice convincere un ragazzo di 28 anni che cerca di rilanciarsi. Il Toro ci prova, l’aveva già avvicinato lo scorso luglio e potrà esibire la calamita Juric. Un altro profilo tornato di moda è Nandez del Cagliari, che a sua volta sta seguendo Demba Seck: le parti stanno cercando un’intesa per uno scambio dei prestiti. Il più vicino, però, resta Praet dopo la riapertura dei contatti con il Leicester prima di Natale. Si tratta per una cifra inferiore a 10 milioni, dopo che il Toro ha rifiutato lo scambio con Lukic"