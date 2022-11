Sky – Sampdoria, Stankovic vicino all’esonero: nuovo tentativo per Ranieri

Dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato, potrebbe essere al capolinea l'avventura di Stankovic sulla panchina della Sampdoria

Dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato, potrebbe essere arrivata al capolinea l'avventura di Dejan Stankovic sulla panchina della Sampdoria. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, la dirigenza blucerchiata, in seguito al ko interno contro il Lecce, che ha causato una feroce contestazione da parte della tifoseria doriana, starebbe pensando di cambiare nuovamente guida tecnica.